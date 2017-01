Feuchtwangen: Ungewöhnliche hohe Zahl an Unfallfluchten

FEUCHTWANGEN - Vier Pkw-Fahrer zogen es in Feuchtwangen am Montag bei Anstößen vor, weiterzufahren. Die Verursacher fanden für die Weiterfahrt nach den Zusammenstößen unterschiedliche Begründungen. Eine Unfallflucht bleibt zunächst unklar.

Bereits kurz nach 7 Uhr geriet ein 57-Jähriger beim Wenden in Feuchtwangen Am Bleichwasen gegen einen Fahrradständer und setzte seine Fahrt fort. Nachdem eine Passantin das Kennzeichen notierte und die Polizei verständigte, konnte der Mann kurze Zeit später ausfindig gemacht werden. Nach seinen Einlassungen war er der Meinung, in einen Schneehaufen gefahren zu sein. Allerdings blieb der Schaden mit unter 100 Euro relativ gering.

Im weiteren Tagesverlauf, kurz nach 15 Uhr, wurde einer 22-jährigen Pkw-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Die Frau war auf der Unteren Torstraße stadtauswärts unterwegs, als kurz vor ihr von links aus der untergeordneten Ringstraße ein Pkw in den linken Kotflügel und ihre Türe fuhr. Trotz eines Schadens von rund 2500 Euro setzte der Mann fort. Die 22-Jährige konnte das Kennzeichen nach Polizeiangaben ablesen und der Mann wurde noch am gleichen Nachmittag ermittelt. Der 73-jährige Mann, an dessen Wagen ein Schaden von etwa 1500 Euro entstand, gab an, in einer Seitenstraße angeblich gewartet zu haben. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.

Auffahrunfall nicht bemerkt

Nur knapp zwei Stunden nach diesem Zwischenfall wurde der nächste Zusammenstoß gemeldet. Ein 38-jähriger Mann, der die Untere Torstraße Richtung Marktplatz befuhr, wollte in eine Parklücke einfahren, musste allerdings kurz warten. Dies erkannte offenbar eine ihm folgende Pkw-Fahrerin nicht und stieß von hinten gegen den wartenden Wagen und fuhr weiter, obwohl der Mann ihr noch Handzeichen gab. Die 77-jährige Verursacherin wollte den Anstoß schlicht nicht bemerkt haben. Der Schaden an diesen beiden Fahrzeugen, so die Polizei, dürfte im mittleren dreistelligen Bereich liegen.

Ein Spiegelklatscher mit anschließender Fahrerflucht beendete den Reigen am späten Montagabend. Einer 26-jährigen Frau, die von Zumberg nach Unterahorn wollte, kam in der Ortsdurchfahrt Oberahorn ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, das ihr beim Passieren den Außenspiegel abfuhr. Obwohl die junge Frau wendete und dem weiterfahrenden Wagenlenker zu folgen versuchte, erreichte sie den Verursacher nicht mehr.

Hinweise hierzu werden von der Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der Tel.-Nr. 09852/6715-0 erbeten.

