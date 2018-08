Auf dem Festival-Gelände des Summer Breeze Open Air tummeln sich jedes Jahr 40.000 Besucher. Diese könnten unterschiedlicher nicht sein: Lehrer, Einhörner und sogar eine Kinder-Feriengruppe machen Dinkelsbühl unsicher. In einer Umfrage haben sie uns erzählt, warum es sie ausgerechnet für Metal-Musik nach Franken verschlägt.

Von Aufbruchstimmung keine Spur: Den letzten Tag auf dem Summer Breeze Open Air begingen die Metalheads gewohnt gut gelaunt und in ausgelassener Feierlaune. Bei den Finnen Korpiklaani gab es da nicht enden wollende Crowdsurfer-Ströme, die Erlanger von Feuerschwanz genossen ihr Heimspiel in Franken und Sänger Jacoby Shaddix von Papa Roach schlug zwischendurch etwas ernstere Töne an, als er Linkin Park Frontmann Chester Bennington gedachte.