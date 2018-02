Glätteunfall: Sattelzug blockierte A7 bei Feuchtwangen

Fahrbahn war Richtung Würzburg für mehrere Stunden gesperrt - vor 5 Stunden

WÖRNITZ - Winterliche Straßenverhältnisse haben am Montagvormittag den Verkehr auf der A7 in der Nähe des Kreuzes Feuchtwangen/Crailsheim komplett zum Erliegen gebracht. Ein Sattelzug geriet auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern - danach war die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt.

Die A7 war zum Unfallzeitpunkt von einer dünnen Schneeschicht überzogen - laut Polizei wohl der Grund, warum der Kraftfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zwischen dem Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim und der Anschlussstelle Wörnitz geriet er gegen 10.20 Uhr beim Abbremsen ins Schleudern. Die Zugmaschine seines Lkw knickte dabei ein und stellte sich quer. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Die Fahrbahn war bis 14.50 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt. Die Autobahnmeisterei Neusitz leitete den Verkehr am Autobahnkreuz in Richtung Norden ab. der beschädigte Sattelzug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen fünfstelligen Wert.

