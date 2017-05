Großeinsatz bei Dinkelsbühl: Biker tot, Reisebus brennt

Motorrad kracht frontal in Bus - Unfall zwischen Rain und Segringen - vor 42 Minuten

DINKELSBÜHL - Großeinsatz nahe Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach: Ein Reisebus ist am Samstagabend nach einer Kollision mit einem Motorrad in Flammen aufgegangen. Der Motorradfahrer überlebte den Aufprall nicht.

Auf der Staatsstraße zwischen den Dinkelsbühler Ortsteilen Rain und Segringen ist am Samstagabend ein Motorrad frontal in einen Reisebus gekracht. Der Fahrer des Motorrads kam dabei ums Leben, wie ein Polizeisprecher gegenüber nordbayern.de erklärte. Der Busfahrer wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt und konnte sein Fahrzeug verlassen, ehe es in Flammen aufging.

Die Einsatzkräfte befinden sich derzeit im Großeinsatz. Die Staatsstraße 2220 ist bis auf Weiteres komplett gesperrt. In dem Reisebus befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks keine weiteren Personen, so der Sprecher.

Weitere Informationen in Kürze.

