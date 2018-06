Hakenkreuze an Hauswand: Sprayer in Dombühl gesucht

Der Täter sprühte das Nazi-Symbol in der Nacht zum Sonntag auf - vor 32 Minuten

DOMBÜHL - Rechtsradikale Symbole bemerkten Einwohner eines Einfamilienhauses in Dombühl: Unbekannte Täter hatten dort mit schwarzem Lack Hakenkreuze an die Fassade gesprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag griffen Unbekannte zur Spraydose, um Nazi-Symbole an eine Hauswand zu zeichnen. In der Bahnhofstraße in Dombühl bei Feuchtwangen wurde die Fassade eines Einfamilienhauses beschmiert - und zwar mit einem schwarzem Lackspray. Die Täter sprühten mehrere Hakenkreuze auf.

Der durch die Farbe entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der Telefonnummer 09852/67150 entgegen.