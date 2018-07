Heavy Metal in Dinkelsbühl: Das ist neu beim Summer Breeze

Veranstalter warten mit vielen Innovationen auf – Kinderzelt geplant - vor 1 Stunde

DINKELSBÜHL - Wenn auf dem Flugplatz in Dinkelsbühl kreischende Gitarren und donnernde Schlagzeuge für feinstes Heavy Metal sorgen, dann ist wieder Zeit für das Sommer Breeze Open Air. Vom 15. bis zum 18. August geht das Festival in seine 21. Runde und hat für die rund 45.000 Besucher einige Neuerungen parat.

Die zahlreichen Besucher beim Summer Breeze dürfen sich auf zahlreiche Neuerungen freuen. © Silverdust



Die zahlreichen Besucher beim Summer Breeze dürfen sich auf zahlreiche Neuerungen freuen. Foto: Silverdust



Seit 2006 herrscht einmal im Jahr Ausnahmezustand an der Romantischen Straße in Dinkelsbühl. Denn dann trifft sich die Heavy-Metal-Szene auf dem hiesigen Flugplatz und lässt den beschaulichen Ort drei Tage lang erbeben. Das Summer Breeze lockt auch in diesem Jahr (15. bis 18. August) wieder massenweise Musikfans an und wird als ein Kultevent der Generationen mehr sein, als nur ein reines Heavy-Metal-Festival.

In Dinkelsbühl selbst blickt man dem Event mit voller Vorfreude entgegen, schließlich bieten die dortigen Museen den Ticketinhabern vergünstigten Eintritt und die örtlichen Gastronomie-Betriebe warten mit besonderen Aktionen auf.

Bilderstrecke zum Thema Metal aus Saarbrücken: Powerwolf beim Summer Breeze Powerwolf hat den headbangenden Metal-Fans in Dinkelsbühl am Freitagabend ordentlich eingeheizt. Das Quintett aus dem Saarland ist auf dem Summer Breeze seit jeher ein Garant für ausgelassene Stimmung.



Auch die Veranstalter haben sich für das drei Tage lange Spektakel gerüstet und wollen ihren Festivaljüngern mit neuen Innovationen noch mehr entgegenkommen. So wird es unter anderem Handy-Ladestationen dank fortschrittlicher Solarmodule geben und auch das sanitäre Angebot ist, nach Aussage der Veranstalter, deutlich verbessert. Konkret bedeutet das, dass die Anzahl der Toiletten um 35 Prozent erhöht und auch die Platzierung der Anlagen optimiert wird.

Kinderzelt geplant

Für alle Taschenträger und Souvenir-Begeisterte gibt es die Möglichkeit, eines der zahlreichen Schließfächer zu nutzen. Zwei Trucks mit jeweils 840 Schließfächern stehen im Eingangsbereich zur Verfügung.

Außerdem wird es auf dem Campingplatz eine neue Party-Area geben. Neben einem Weißwurstfrühstück erwartet die Besucher ein Rock‘n‘Roll Wrestling-Bash, verschiedene DJ-Sets, Newcomer-Konzerte und ein Kinderkonzert mit angemessenem Programm. Auch ein Kinderzelt ist geplant. Für alle Familien mit Kindern aus der Umgebung ist der Eintritt zur Bühne auf dem Campingplatz frei.

vah