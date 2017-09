Karpfen in allen möglichen Variationen in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Der 15. "Neustädter KarpfenMarktPlatz" lockte zahlreiche Gäste in die "gute Stube" der Kreisstadt und erfuhr höchstes Lob von Seite der Politik sowie der von Karpfenkönigin Nina Hock repräsentierten Aischgründer Teichwirtschaft. Mit kulinarischen Genüssen und touristischen Informationen, einer Kunstaktion für Kinder und dem mit Karpfen „belebten“ Neptunbrunnen sollte für sie der erste Besuch des Themenmarktplatzes "ein besonderes Erlebnis" sein.

Mit Landrat Bernd Schnizlein, Karpfenkönigin Nina I, MdL Harry Scheuenstuhl und Bezirksrat Marco Kistner (v. r.) eröffnete Bürgermeister Klaus Meier den „KarpfenMarktPlatz“. Fischereiexperte Thomas Müller Braun kündigte eine gute Saison an. © Harald Munzinger



Auch ihre Vorgängerin und langjährige Karpfenkönigin Katrin Uano ließ sich die ganz besondere Form der Regionalvermarktung nicht entgehen, mit der Landtagsabgeordneter Harry Scheuenstuhl Neustadts "Vorbildfunktion für die Belebung von Innenstädten" würdigte. Wie Bezirksrat Marco Kistner und amtierender Landrat Bernd Schnizlein freute er sich über den Beginn der Karpfensaison, zu der sich für den Fischschmaus angenehm kühlere Temperaturen einstellten. Als Ernährungsfachmann pries Scheuenstuhl den "vielfältigen Zeitgenossen" auch als sehr gesundes Nahrungsmittel.

Sich für dieses trotz immer schwieriger werdender Rahmenbedingungen einzubringen, dankte Bezirksrat Kistner den Teichwirten, deren wunderbare Arbeit für "sein sehr gesundes Naturprodukt sowie den Erhalt einer einzigartigen Landschaft" auch Karpfenkönigin Nina I. betonte. Dass Verbraucher wie Natur zu den Verlierern zählen würden, wenn immer weniger Teichwirte zur Bewirtschaftung der Weiher bereit seien, machte der Geschäftsführer der Teichwirtschaft sowie des Fischereiverbandes, Thomas Müller-Braun, mit Blick auf regional massive Verluste durch die "Fressfeinde" deutlich. Wie es bei diesen gelingen solle, das EU-Ziel einer 40-prozentigen Produktionssteigerung bei den Süßwasserfischen zu erreichen, blieb für ihn ein Rätsel.

Eine Mehrregion der Genüsse

Bei allen Besorgnissen ging Müller-Braun heuer im Aischgrund von einer sehr guten Ernte mit sehr guten Fettwerten der Karpfen zwischen sechs und acht Prozent aus. Auf den kurzen Weg von interessant vermittelter Theorie im Karpfenmuseum zur Praxis in den Gaststätten verwies Landrat Schnizlein, der neben der in Bayern einmaligen Landschaft mit vielen Tausend Weihern die Vorzüge der "Mehrregion" mit ihrem Fischreichtum, Tee und Meerrettich, bestem Bier und Wein sowie ausgezeichnetem Wasser aufzeigte.

Mit den zahlreichen Gästen waren sich Karpfenkönigin, Landtagsabgeordneter, Bezirksrat, Landrat und Bürgermeister in der Freude über das Ende der "langen entbehrungsreichen Zeit" und Vorfreude auf einen variantenreichen Karpfengenuss einig. Ihre Hoheit verriet die Vorliebe zum gebackenen Aischgründer oder den "Karpfenkringeln" auf dem Salat. Beim "KarpfenMarktPlatz" verbreitete sich ein verführerischer Duft über die Altstadt, gab es zum traditionell gebackenen Fisch und Filet sowie "Karpfenknusper" oder -streifen auch eine thailändische und schließlich auch die "süße" Variante der "Karpfenküchle". So sollten nach Einschätzung von Erstem Bürgermeister Klaus Meier "alle Liebhaber des Aischgründer Karpfens wieder einmal voll auf ihre Kosten kommen", sich "unsere Kreisstadt getrost als einen besonderen Genussort bezeichnen" können.

"Kleiner aber dafür geschmacklich umso besser"

Dass bei kühlem und trockenem Frühlingswetter "unser fränkischer Lieblingsfisch heuer nicht so gut geraten würde" habe ich Gott sei Dank als unnötige Angst herausgestellt, so Meier, "der Karpfen sei sehr gut geraten, vielleicht etwas kleiner, als in manchen Jahren, dafür aber sicherlich geschmacklich umso besser", machte der Bürgermeister Appetit auf ein nach wissenschaftlichen Erkenntnissen auch noch sehr gesundes Nahrungsmittel. Für die Teichwirte hoffte Meier, mit dem Naturschutz zu praktikablen Lösungen zu finden, um massive, teilweise existenzbedrohende Einbußen durch Biber, Kormorane und C0 zu verhindern. Weiteres Ungemach droht mit dem in einigen Teilen Bayern schon aktiven, gefräßigen Otter.

Ausschließlich Bewunderer sollten jene Karpfen haben, die von der Künstlerin Elke Rogler-Klukas beim Kreativprogramm mit den kleinen Gästen zu kunterbuntem Leben erweckt wurden. Mit den Kids fertigte sie Kollagen, bei denen die Fische mit ihren originellen Wackelaugen Konfettischuppen bekamen, die mit "Pippi-Langstrumpfs Original-Konrad-Spezial-Kleber" auf den hohen Buckeln hafteten. Ihre "Luftblasen" schwebten über die Gästekulisse. Elke Rogler-Klukas galt des Bürgermeisters Dank für das wiederum liebevoll gestaltete Kinderprogramm, wie allen Mitwirkenden für den erneut gelungenen "ThemenMarktPlatz" in stimmungsvoller Kulisse.

Harald J. Munzinger