Mann stellt Fotos von Freund in Damenkleidung ins Netz

Der 37-Jährige kann nur hoffen, dass die Bilder nicht erneut im Netz auftauchen - vor 55 Minuten

FEUCHTWANGEN - Weil ein ehemaliger Freund Fotos von ihm in Damenunterwäsche ins Internet stellte, erstattete ein Mann auf der Polizeiwache Feuchtwangen Anzeige.

Ein 37-Jähriger ließ sich in der Vergangenheit von einem Freund in dessen Wohnung in Damenunterwäsche ablichten, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Fotos zeigten den Mann in verschiedenen Posen, die nach Angaben des Mannes nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren.

Allerdings wurde er von einem Unbeteiligten darauf aufmerksam gemacht, dass einige Bilder im Internet bei Facebook kursieren. Der ehemalige Kumpel versuchte, seine Einstellaktionen zurückzunehmen. Der 37-Jährige zeigte ihn wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs an. Die Polizeibeamten wiesen außerdem darauf hin, dass das Löschen der Bilder im Internet nicht garantiert ist.

