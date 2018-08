Männer prügeln, Hund beißt zu: Streit eskalierte in Dentlein

DENTLEIN A. FORST - In Dentlein, nahe Feuchtwangen, ist am Donnerstag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert. Beide erlitten Verletzungen und müssen sich nun auf ein Ermittlungsverfahren einstellen.

Am Donnerstag, gegen 15 Uhr, gerieten zwei Männer, die mit ihren Hunden an einem Weiher unterwegs waren, in Streit. Es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den 61 und 51 Jahre alten Hundebesitzern. Die beiden griffen schließlich zu Holzstöcken und gingen aufeinander los. Zudem soll der 61-Jährige seinen Hund auf den anderen Mann gehetzt haben, welcher daraufhin einmal zubiss. Der 51-Jährige fuhr im Anschluss mit seinem Auto direkt zur Polizei und erstattete Anzeige.

Wegen seiner stark blutenden Nasenverletzung wurde er vom verständigten Rettungsdienst mit Verdacht einer Nasenfraktur ins Krankenhaus gebracht. Der Ältere, welcher eine Armverletzung erlitt, erstattete seinerseits Anzeige. Und "bezichtigte den anderen angefangen zu haben", wie es in einer Mittelung der Polizei Feuchtwangen heißt. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

