Zahlreiche Feuerwehren mussten am Samstag zu einem Wohnhausbrand nach Wittelshofen im Landkreis Dinkelsbühl ausrücken. Ein technischer Defekt an einem Computer hatte das Feuer im Dachgeschoss ausgelöst.

In Dinkelsbühl an der Romantischen Straße traten die besten Bogenschützen aus dem Bezirk gegeneinander an. Dabei waren alle Altersklassen vertreten. Das Interesse und die Erfolge waren beachtlich.