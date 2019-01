Nach Annonce: Endlich Interessenten für das OB-Amt in Dinkelsbühl

"Die Telefone stehen nicht mehr still" - vor 1 Stunde

DINKELSBÜHL - Nachdem Dinkelsbühl aus Ermangelung an Interessenten die Stelle des Bürgermeisters in einer Zeitungsannonce öffentlich ausgeschrieben hatte, meldeten sich nun die ersten Bewerber.

Die mittelfränkische Stadt Dinkelsbühl hat endlich mehrere Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters gefunden. Fünf Interessierte hätten schon Unterlagen geschickt, sagte der Dinkelsbühler SPD-Ortsvorsitzende Bernd Lober. "Wir sind zuversichtlich, dass in den nächsten Tagen weitere dazu kommen."

Weil sich lange niemand öffentlich für das Amt interessiert hatte, schalteten SPD, Grüne und eine Gruppe von Bürgern am Wochenende eine Annonce in der Süddeutschen Zeitung. "Kandidieren Sie jetzt für die Kommunalwahl im März 2020", hieß es darin. Die Freien Wähler der Großen Kreisstadt suchten online "einen klugen Kopf mit politischem Sachverstand, der neue Lösungen findet".

Bilderstrecke zum Thema

Mehr als 1000 Bürger schmeißen sich zur Kinderzeche alljährlich in Schale, genaugenommen in historische Kostüme, um beim Festzug durch die Altstadt alle Blicke auf sich zu ziehen. Tausende Besucher säumen jedes Jahr die Straßen in der Dinkelsbühler Altstadt.