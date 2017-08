Nach Sturz: Arbeiter erleidet schwere Kopfverletzungen

29-Jähriger wollte Platte aus einem Holzstapel ziehen und stürzte - vor 46 Minuten

WEINBERG - Schwerste Kopfverletzungen erlitt ein 29-jähriger Mann am Mittwochvormittag in einer Schreinerei in Weinberg. Zusammen mit einem anderen Arbeiter wollte er aus einem Holzstapel eine gut vier Quadratmeter große Grobspanplatte ziehen. Dabei stürzte er.

Beim Rückwärtslaufen kam der 29-Jährige ins Straucheln, stürzte nach hinten und schlug mit dem Kopf auf einer Arbeitsmaschine auf. Durch die Wucht des Aufpralls zog er sich einen offenen Schädelbruch zu. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Würzburg. Nach derzeitigem Stand der Polizei sind die Verletzungen zwar schwer, der Zustand des Arbeiters ist aber stabil. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.

