Pferd auf der Straße: Lkw-Fahrer reagierte goldrichtig

SCHNELLDORF/FEUCHTWANGEN - Gleich zweimal binnen kurzer Zeit sind bei Feuchtwangen Pferde ausgebüxt. Am Dienstag halfen Autofahrer der Polizei, tags darauf "ergaben" sich die Tiere freiwillig - zumindest teilweise.

Die Ordnungshüter wurden am Dienstag zwar umgehend alarmiert, mussten sich aber gar nicht mehr betätigen, dies erledigten bereits zwei Verkehrsteilnehmer, die rasch und uneigennützig reagierten und eine Gefahr für das Pferd oder andere abwenden konnten.

Ein Lkw-Fahrer stellte sein Fahrzeug auf der Staatsstraße zwischen Feuchtwangen und Crailsheim geistesgegenwärtig quer, als ihm auf Höhe Haundorf der Vierbeiner entgegenkam. Eine 20-jährige Frau konnte sich dem Tier nun annähern, am Halfter fassen und den eintreffenden Ordnungshütern übergeben. Den Besitzer des Tieres zu ermitteln, gelang sehr schnell, weil eine 30-jährige Eigentümerin ihren Schimmel bereits beim benachbarten Polizeirevier in Crailsheim als vermisst gemeldet hatte. Die Frau konnte ihr Tier dann glücklich am "Fundort" abholen, so die Polizei.

Am Mittwoch dann wurden gleich zwei Streifen für den nächsten Tiereinsatz benötigt. Eine Nachbarin sah kurz nach 09.00 Uhr, wie im Bereich des Feuchtwanger Ortsteiles Breitenau vier Pferde ohne Reiter über die Flur nahe der Kreisstraße Richtung Bundesstraße galoppierten. Die Vierbeiner durchbrachen auf ihrer Koppel an einer Anhöhe den Zaun. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten die Tiere nach knapp einer Stunde zu dem in die "Fahndung" eingebundenen 46-jährigen Eigentümer treiben, der eines seiner Pferde am Halfter nehmen konnte. Auch die drei anderen ausgebüxten Vierbeiner sahen nun die Aussichtslosigkeit einer weiteren Flucht ein und kehrten von selbst reumütig zurück.

