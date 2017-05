Seltsame Beute: Jugentreff in Feuchtwangen aufgebrochen

Schaden liegt bei 1200 Euro - Polizei hat noch keine Hinweise auf die Täter - vor 1 Stunde

VORDERBREITENTHANN - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in einen Bauwagen im Feuchtwangener Ortsteil Vorderbreitenthann ein. Das abgestellte Fahrzeug diente als Jugendtreff. Schon Wochen zuvor hatten hier Diebe zugeschlagen.

Wie die Polizei mitteilte, brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Unbekannte in einen Jugendtreff in Feuchtwangen ein. Dabei handelt es sich um einen Bauwagen, der in Vorderbreitenthann abgestellt ist. Die Täter brachen ein Fenster des Fahrzeuges auf und kamen so ins Innere des Bauwagens. Dort nahmen sie ein Notstromagregat sowie einen zum Teil gefüllten Kraftstoffkanister aus Metall mit.

Während der Ermittlungen fanden die Polizisten heraus, dass der Jugendtreff schon zuvor zum Ziel der Diebe geworden war: In den vergangenen Wochen klauten Unbekannte dort schon einmal einen Kanister, auch zwei weitere Notstromagregate verschwanden spurlos. Die drei Gegenstände standen damals laut Polizei vor dem Bauwagen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf insgesamt rund 1100 Euro, der Schaden, der am aufgebrochenen Fenter entstanden ist, liegt bei etwa 100 Euro. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Täter.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als