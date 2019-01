Summer Breeze in Dinkelsbühl: Diese Bands treten 2019 auf

Das Heavy-Metal-Festival findet vom 14. bis zum 17. August statt - vor 2 Stunden

DINKELSBÜHL - Wenn auf dem Flugplatz in Dinkelsbühl kreischende Gitarren und donnernde Schlagzeuge für feinstes Heavy Metal sorgen, dann ist wieder Zeit für das Summer-Breeze-Open-Air. Nun haben die Veranstalter 18 neue Bands für das Programm bekanntgegeben.

So sah es beim Summer Breeze 2018 aus. Foto: Markus Scholz



Seit über 20 Jahren findet das Metal-Festival jährlich statt. Bis 2005 wurde es noch in Abtsgmünd in der Nähe von Aalen veranstaltet, dann zog es nach Dinkelsbühl um. Drei Tage im Jahr herrscht deswegen seit 2006 Ausnahmezustand in der Stadt, wenn die Tausenden Fans auf dem dortigen Flughafen ihre Bands auf der Bühne feiern.

Damit sich die Fans bereits jetzt auf das Festival freuen können, das vom 14. bis zum 17. August stattfindet, haben die Veranstalter 18 weitere Bands veröffentlicht, die in diesem Jahr dabei sein werden. Parkway Drive, wird demnach bereits zum dritten Mal zu dem Open-Air-Festival kommen. Die australischen Surferboys sind bekannt für ihre harten Breakdowns und haben laut Veranstalter bereits rund 17 Millionen Platten verkauft. Als Headliner dabei ist zudem auch Avantasia. Der Name setzt sich aus den Worten Avalon und Fantasia zusammen, was so viel wie "eine Welt jenseits menschlicher Vorstellungskraft" bedeutet. Mit dabei sind zudem die Bands Kvelertak, Kissin' Dynamite, Mustasch und Dyscarnate. Das ganze Line-Up, finden Sie hier.

ankl