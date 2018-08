Summer Breeze: Metal aus aller Welt begeistert die Fans

Seit: 1997

Turnus: jährlich

Termin: 15. bis 18. August 2018

Ort: Flugplatz-Gelände des Aeroclubs Dinkelsbühl

Kurzbeschreibung: Das Summer Breeze Open Air in der Nähe von Dinkelsbühl hat sich zu einem der größten Freiluft-Festivals für Heavy-Metal-Fans in Süddeutschland entwickelt. Das ursprünglich im schwäbischen Abtsgmünd beheimatete Summer Breeze findet seit 2006 in Dinkelsbühl statt und ist - nach Wacken - inzwischen zweitgrößte Metal-Festival in Deutschland.

Veranstalter: Silverdust GmbH

Besucher: rund 40.000

Internet: http://www.summer-breeze.de

Themenarchiv Summer Breeze