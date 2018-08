Unbekannte klauen 50 Reifen aus Lastwagen an A6

Fahrer hatte Lkw übers Wochenende an Rastplatz abgestellt - vor 38 Minuten

FEUCHTWANGEN - Als der Fahrer eines Lasters nach dem Wochenende zu seinem Gefährt zurückkehrte, traute er seinen Augen nicht: Die Plane des Lkw war seitlich aufgeschlitzt - und von der Ladung fehlte eine beträchtliche Menge.

Der Mann hatte seinen mit Autoreifen beladenen Laster am Freitagabend an der Rastanlage Frankenhöhe-Süd an der A6 abgestellt. Als er am Sonntagabend gegen 20 Uhr zurückkehrte, um seine Fahrt fortzusetzen, war ein Großteil seiner Ladung verschwunden: Die Seitenplane des Sattelaufliegers war aufgeschnitten, aus der Ladefläche entwendeten Unbekannte etwa 50 Pkw-Reifen. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro. An der Plane entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.