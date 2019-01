Unfall in Autowerkstatt: 30-Jähriger hängt kopfüber in Grube

BECHHOFEN - Ein 30-Jähriger wurde bei einem Unfall in einer Kfz-Werkstatt am Mittwoch in Bechhofen (Lkr. Ansbach) schwer verletzt. Der Mann wurde zwischen der Grube und einem Fahrzeug eingeklemmt und musste von mehreren Helfern befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr: Ein 56-Jähriger sollte mit seinem 45-km/h-Fahrzeug auf die Grube einer Kfz-Werkstatt in Bechhofen fahren und wurde dazu von dem 30-jährigen Werkstattinhaber eingewiesen. Plötzlich gab der 56-Jährige Vollgas, sodass der Kfz-Arbeiter zwischen dem Gefährt und der Grubenwand eingeklemmt wurde. Laut Angaben der Polizei hing der 30-Jährige kopfüber in der Grube. Mit vereinten Kräften konnten mehrere Mitarbeiter das Fahrzeug schließlich aus der Grube schieben. Der 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

