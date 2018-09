Weiche Pfoten schlichen sich in Feuchtwanger Beamten-Herzen

FEUCHTWANGEN - Am Freitag hatten die Beamten der Polizeiinspektion Feuchtwangen einen ungewöhnlichen Besucher. Eine weiß-graue Katze eroberte die Dienststelle im Sturm und machte es sich auf dem Chefsessel gemütlich.

Die kleine Katze stattete den Polizisten in Feuchtwangen einen Besuch ab. © Polizei Feuchtwangen



Da staunten die Polizeibeamten in Feuchtwangen sicher nicht schlecht, als am Freitagvormittag eine Katze vor ihrer Dienststelle stand. Nach Angaben der Polizisten wurden sie ihren kleinen Besuch auch nicht mehr so schnell los und haben ihn zunächst in den Büroräumen aufgenommen.

Der Tierschutz holte die kleine weiß-graue Katze schließlich am Freitagnachmittag ab. Ob sich bereits die Besitzer des kleinen Streuners gemeldet haben, ist nicht bekannt.

