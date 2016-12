Zeugensuche: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

FEUCHTWANGEN - Die Polizei sucht nach Hinweisen zu zwei Einbrüchen, die sich am Donnerstag im Landkreis Ansbach ereignet haben. Trotz des Einsatzes von Streifenwagen, Hubschraubern und einem Polizeihund konnten die Täter nicht gefasst werden.

Zwei Einbrüche ereigneten sich am Donnerstag in Wörnitz und in Schnelldorf. Im Zeitraum zwischen 9.30 Uhr und 20.15 Uhr drangen bislang Unbekannte über die aufgebrochene Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Felsenkeller" ein. Die Täter durchwühlten alle Schränke und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von 1000 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Kurz nach 19 Uhr gelangten zwei unbekannte Männer über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Hohenloher Straße in Schnelldorf. Die Täter konnten nichts entweden, da der Bewohner im Haus war und sie überraschte. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Tilmann-Riemenschneider-Straße. Nach Polizeischätzung hinterließen sie einen Sachschaden von 200 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte trotz des Einsatzes von Streifenwagen, Hubschraubern und einem Polizeihund nicht zu den Tätern. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden vom Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Nummer 0911/21123333 entgegengenommen.

Täterbeschreibung:

Beide Männer waren etwa 20 Jahre alt und 170cm groß. Einer der beiden hatte leicht lockige, helle, kurze Haare. Er trug eine weiße Bomberjacke mit dicken, braunen Streifen auf der Rückseite. Der zweite Täter war dunkel gekleidet.

