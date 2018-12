Direkt an A73: Illegales Lager mit Feuerwerkskörpern aufgedeckt

LICHTENFELS - Wenige Tage vor Silvester hat das Gewerbeaufsichtsamt im oberfränkischen Lichtenfels unmittelbar an der A73 ein illegales Sprengstofflager mit 30 Tonnen Feuerwerkskörpern aufgedeckt. Teils waren die Knallkörper unverpackt und mit brennbarer Flüssigkeit gelagert. Es bestand enormes Gefährdungspotential.

Insgesamt 30 Tonnen an Feuerwerkskörpern haben die Ermittler in einem illegalen Lager an der A73 bei Lichtenfels sichergestellt. © Marco Hennemann/Gewerbeaufsichtsamt Coburg



Durch einen anonymen Hinweis aus der Bevölkerung wurde das Gewerbeaufsichtsamt auf das illegale Lager direkt an der A73 bei Lichtenfels aufmerksam. Am Mittwoch folgte dann die Durchsuchung: So haben die Ermittler insgesamt 100 Paletten mit Feuerwerkskörpern und einer Gesamtmasse von weit über 30 Tonnen sichergestellt. Die Feuerwerkskörper waren dort für die Kommissionierung eingelagert und sollten von dort aus an Einzelhandelsfilialen weitertransportiert werden.

Wie die Polizei schreibt, ging von dem Lager erhebliches Gefährungspotential aus, da die Knallkörper zum Teil zusammen mit brennbaren Flüssigkeiten und ohne schützende Umverpackung eingelagert waren. Außerdem waren weder Feuerlöscher noch sonstige Löscheinrichtungen in der Halle vorhanden. Weil weder der Brandschutz noch der rechtmäßige Abstand zur Autobahn eingehalten waren, haben die Beamten die Feuerwerkskörper sofort in ein sicheres Lager abtransportiert. Dem Betreiber der Halle droht nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

