DLRG warnt vor trügerischer Eisdecke

Sicherheit gibt es erst nach tagelangem Frost - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/FÜRTH - Misstrauen ist angebracht: Auch nach einigen kälteren Tagen ist die Eisdecke auf Weihern, Seen und Flüssen vielfach noch sehr trügerisch.

Sicher laufen kann man auf der Zirndorfer Kunsteisbahn. © Ralf Rödel



Sicher laufen kann man auf der Zirndorfer Kunsteisbahn. Foto: Ralf Rödel



Vor einem allzu leichtfertigen Betreten der Eisflächen warnt der Landesverband der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) mit Sitz in Neumarkt. Erst nach vielen Tagen mit starkem Nachtfrost reiche die Tragfähigkeit aus. Die Eisdecke sollte mindestens 15 Zentimeter dick sein.

Trotz einer vermeintlich sicheren Eisschicht könnten in vielen Bereichen Gefahren lauern: Über fließendem Wasser wächst die Eisschicht langsamer als auf stehendem. Daher besteht laut DLRG ein besonderes Risiko an Zu- und Abflüssen, an Quellen im See, die Strömungen verursachen, und an bewachsenen Uferstellen.

Dunkle Stellen im Eis seien meist ein untrüglicher Hinweis auf eine besonders dünne Eisdecke. Schnee auf dem gefrorenen Gewässer verhindere zusätzlich das Anwachsen der Eisschicht. Wenn die Eisdecke beim Betreten knistert oder knackt, trägt sie noch nicht, warnt die DLRG vor einem Einbrechen.

Warnhinweise an den Ufern sollten unbedingt befolgt werden, so der Verband. So ist es nicht erlaubt, die Eisfläche des Main-Donau-Kanals zu betreten, falls die Wasserstraße nach tagelangen Minustemperaturen zufrieren sollte. Mit nicht sichtbaren Wasserbewegungen ist auch im Winter in den Speicherseen des Fränkischen Seenlands zu rechnen. An Ein- und Ausläufen von Altmühl-, Roth- und Brombachsee besteht deshalb ein erhöhtes Risiko.

Wer durch das Eis bricht und im Wasser landet, hat nur wenige Minuten Zeit für eine Rettung: Die Kälte verursacht schneidende Schmerzen und raubt dem Körper Muskelkraft. Außerdem bedeutet Unterkühlung im eisigen Wasser fast immer Lebensgefahr.

Eine besondere Situation ergibt sich laut DLRG durch den starken Zustrom an Flüchtlingen nach Deutschland. Diese Menschen hätten oft keine Vorstellung von zugefrorenen Gewässern und seien mit Eis nicht vertraut. Sie könnten daher die Gefahr eines Einbrechens ins Eis nicht einschätzen. An zugefrorenen Weihern sollten Spaziergänger deshalb auf Flüchtlinge achtgeben.

Zusätzlich hat die DLRG ihre Eisregeln in englischer und arabischer Sprache herausgegeben.

Die DLRG hat wichtige Tipps unter www.eisregeln.info ins Internet gestellt.

fn