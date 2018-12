DocPod: Der große Jahresrückblick

Die beiden Ärzte erzählen wie sie das Jahr 2018 empfunden haben - vor 6 Minuten

NÜRNBERG - Nach den überstandenen Weihnachtsfeiertagen blicken die beiden Ärzte Falk Stirkat und Pablo Hagemeyer auf 2018 zurück - mit einer gemischten Bilanz. Denn so aufregend das Jahr für beide mit dem "geborenen" DocPod war - umso erschreckender waren gesellschaftliche Entwicklungen und Ereignisse. Welche sie am meisten schockiert haben und welche persönliche Highlights die beiden hatten, erfahren Sie in der 33. Folge des DocPods.

DocPod, Folge 33 - Der große Jahresrückblick

