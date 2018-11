DocPod: Die größten Tücken in der Weihnachtszeit

Falk Stirkat und Pablo Hagemeyer sprechen dieses Mal über weihnachtliche Gelüste und Süchte - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Der Glühwein am Weihnachtsmarkt und die Gans an den Weihnachtstagen gehören für die meisten Menschen fest zum Weihnachtsprogramm. Das aber nicht alles Kulinarische in der Weihnachtszeit gesund ist, wissen auch viele. Aber kann man diese Zeit überhaupt gesund und entspannt zwischen dem ganzen Shopping-Wahn und Vorbereitungstress überstehen? Die beiden Ärzte geben in dieser Folge wertvolle Tipps und verraten, was ihnen in dieser Zeit am Wichtigsten ist.

DocPod: Folge 29: Die Weihnachtszeit und ihre Tücken

