DocPod: Was tun, wenn ein Mensch durchdreht?

Pablo Hagemeyer und Falk Stirkat über die Fixierung von Psychiatrie-Patienten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was tun, wenn ein Psychiatrie-Patient durchdreht und mit der Waffe droht? Will der Arzt einen Patienten fixieren, braucht es die Zusage eines Richters. Doch ist das wirklich nötig? In der neuesten DocPod-Ausgabe reden die beiden Ärzte Falk Stirkat und Pablo Hagemeyer über das heikle Thema aus Sicht der Ärzte und Sanitäter.

DocPod, Folge 16: Was tun, wenn ein Patient durchdreht?

