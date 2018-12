DocPod: Wenn Massenpanik zur tödlichen Gefahr wird

Falk Stirkat und Pablo Hagemeyer sprechen über Panik bei Großveranstaltungen - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Am Wochenende gab es sechs Tote bei einer Massenpanik in Italien. Unvergessen sind auch die Szenen von der Loveparade 2010 in Duisburg, doch wieso kommt es immer wieder zu solchen Paniken? Kann man ihnen vorbeugen und wie sollte man sich selbst im Fall einer Massenpanik verhalten? Doc Falk und Doc Pablo diskutieren und durchleuchten das Phänomen.

DocPod Folge 31: Phänomen Massenpanik

