DocPod: Wie behandelt man Insektenstiche am besten?

In der neuen Episode dreht sich alles um die unliebsamen kleinen Tierchen - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Sie nerven - ob im Urlaub, im Garten, am Badesee oder im Schlafzimmer: Insekten. Wie man am besten damit umgeht, wenn Insekten zubeißen oder stechen, erklären die Ärzte Pablo Hagemeyer und Falk Stirkat in der neuesten Episode des DocPod.

DocPod: Thema Insektenstiche

Alle Folgen unserer Podcasts finden Sie in unserem Podcast-Archiv.

Der DocPod auf iTunes

Hier geht's zum RSS-Feed