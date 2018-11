DocPod: Wie sicher sind unsere Medikamente?

Die beiden Ärzte sprechen diese Woche im Podcast über den Valsartan-Skandal - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Schlagzeilen rund um krebserregende Stoffe in Blutdruck-Medikamenten erschütterten das Vertrauen von weltweit Millionen Patienten in den vergangenen Monaten. Auch die beiden Ärzte ringen mit sich: Ist das nur die Spitze des Eisbergs? Kann man der Pharmaindustrie noch vertrauen? Hört in Folge 28 wie stark Falk Stirkat und Pablo Hagemeyer die Krise ergreift und was ein betroffener Patient dazu sagt.

DocPod Folge 28: Wie sicher sind unsere Medikamente?

