Dorffest-Ekstase trifft Feuershow: Die Wochenend-Highlights

Von der Mega-Party beim Bayern-3-Dorffest bis zum Forchheimer ZirkArt-Festival - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Der Party-Sommer ist vorbei? Das sahen die 80.000 begeisterten Zuschauer, die am Wochenende zum Bayern-3-Dorffest strömten, sicher anders. Was sonst noch so los war am Wochenende? Wir haben die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Bayern-3-Dorffest: Sunrise Avenue bringen Bubenheim zum Beben Rund 80.000 Menschen pilgerten am Samstag zum Bayern-3-Dorffest nach Treuchtlingen, um Headliner Sunrise Avenue live zu erleben. Leadsänger Samu Haber heizte den Fans mit seiner Gitarre ordentlich ein - die "Hollywood Hills" holte er definitiv nach Mittelfranken.



Bilderstrecke zum Thema Party des Jahres: Zehntausende feiern beim Bayern-3-Dorffest Sonnenschein, Party und jede Menge Musik: Beim Bayern-3-Dorffest im Treuchtlinger Ortsteil Bubenheim stieg die größte Open-Air-Party, die der Landkreis je gesehen hat. Rund 80.000 Besucher feierten mit Alice Merton, der Bayern-3-Band, Glasperlenspiel, Revolverheld und Sunrise Avenue.



Bilderstrecke zum Thema Feuerwerk und Menschenmassen: Das Finale des Bayern-3-Dorffests Erst sorgten Glasperlenspiel und Alice Merton für Stimmung, dann brachten Sunrise Avenue die Bühne zum kochen. Und zu guter Letzt krönte ein spektakuläres Feuerwerk das Bayern-3-Dorffest in Bubenheim. Rund 80.000 Menschen aus nah und fern verfolgten die Mega-Party live.



Bilderstrecke zum Thema Harte Muskeln, süßes Lächeln: Die Wahl zu Miss & Mister Nürnberg Am Freitagabend gab es auf dem Nürnberger Herbstvolksfest eine ganze Reihe muskelbepackter Männer neben zierlichen Frauen zu sehen. Bei der Wahl zu Miss & Mister Nürnberg zeigten sich die Teilnehmer erst in Abendgarderobe und im Anschluss von ihrer freizügigen Seite. Am Ende wurden die 22-jährige Jasmin Griebl aus dem oberpfälzischen Schwandorf und der 25-jährige Marco Schmidt aus München zum Gewinnerpärchen gekürt.



Bilderstrecke zum Thema Feuershow und Akrobatik: ZirkArt-Festival begeistert ganz Forchheim Mit einer Mischung aus Artistik und Theater haben Künstlergruppen aus ganz Europa die Forchheimer am Wochenende in ihren Bann gezogen. Drei Tage lang stand die Altstadt ganz im Zeichen des ZirkArt-Festivals. Am Abend gab es eine spektakuläre Feuershow zu bewundern.



Bilderstrecke zum Thema Forchheimer ZirkArt-Festival 2018: Das war der spektakuläre Auftakt Zur vierten Ausgabe des ZirkArt-Festivals erwartet Forchheim erneut etwa 10.000 Besucher, die am Wochenende einen weithin einmaligen Mix aus Fachwerk-Ambiente und Freiluft-Artistik genießen dürfen. Wir haben die Bilder der Eröffnungsgala am Freitag.



Bilderstrecke zum Thema Nasse Möpse: Beim "Mops-Volksfest" gehen süße Hunde baden Sie tragen Dirndl, springen über Hindernisse - und sie gehen baden: Beim "Mops-Volksfest" im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl stand die kleine Hunderasse im Fokus. Ein Verein veranstaltete dort eine rauschende Feier voller Leckerlis und Spaß für die Möpse. Wir haben die Bilder!