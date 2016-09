Drama auf B85: Sechs Verletzte nach schwerem Unfall

KÖNIGSTEIN - Am Montag kurz nach Mitternacht ist es auf der B85 zwischen Mönlas und Königstein zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Fünf Personen wurden schwer verletzt.

Vier Mitglieder einer Familie sowie zwei weitere Personen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 85 im Landkreis Amberg-Sulzbach verletzt worden. Ein Transporter war in der Nacht zum Montag in Königstein in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto der Familie kollidiert, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der 23-jährige Transporterfahrer wurde ebenso schwer verletzt wie die 29 Jahre alte Autofahrerin. Ihr 31-jähriger Ehemann, die zwei Jahre und sieben Monate alten Söhne sowie der der 58 Jahre alte Beifahrer des Transporters kamen mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt nach erster Einschätzung etwa 50.000 Euro. Die B85 zwischen Mönlas und Königstein war bis 5.30 Uhr gesperrt. Kräfte der Feuerwehr übernahmen die Ausleitung.

Die Feuerwehren Schlicht, Königstein und Gaißach unterstützten die Polizei bei ihren Ermittlungen durch Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle. Warum der Sprinter auf die Gegenfahrbahn abkam, ist aktuell noch unklar.

