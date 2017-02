Drama in Arnstein: Familie und Freunde nehmen Abschied

Generator in Gartenlaube stieß tödliches Kohlenmonoxid aus - vor 25 Minuten

ARNSTEIN - Es war eine schreckliche Tragödie die das unterfränkische Arnstein vor einer Woche heimsuchte. In einer abgelegenen Gartenlaube starben sechs junge Menschen an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Nun nahm Angehörige und Freunde bei einer Trauerfeier Abschied von den Teenagern.

Ein Vater entdeckte am Sonntag in einer Gartenlaube in Arnstein (Main-Spessart-Kreis) die leblosen Körper seiner zwei Kinder. Daneben: vier weitere Teenager. Nun nahmen Angehörige und Freunde Abschied von den sechs Jugendlichen. © dpa



Mit einer ökumenischen Trauerfeier haben im unterfränkischen Arnstein am Sonntag Angehörige und Freunde Abschied von den durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung getöteten sechs jungen Leuten genommen.

Die Bürgermeister der drei Heimatgemeinden trugen Kerzen in die Kirche, auf denen die Namen der sechs Freunde standen, wie die Diözese Würzburg mitteilte. "Abschied ist uns aufgezwungen. Loslassen müssen wir, aber nicht vergessen", sagte Albin Krämer, Dekan des Dekanats Karlstadt.

Die Pfarrer der betroffenen Gemeinden trugen Fürbitten für die Toten und deren Angehörige vor. Der Ort der Trauer in der Wallfahrtskirche Maria Sondheim werde vorerst bleiben, sagte Krämer.

Es sei gut, dass es eine gemeinsame und öffentliche Trauerzeit gab. "Das Leben wird und muss weitergehen - es darf weiter gehen, denn zum Leben sind wir berufen."

Die jungen Leute im Alter von 18 und 19 Jahren hatten am vergangenen Samstagabend eine Party in einer abgelegenen Gartenlaube gefeiert. Einer der Väter hatte am Sonntagmorgen die Leichen seiner Tochter, seines Sohnes und der vier weiteren Gäste in dem Häuschen gefunden.

Er hatte sich Sorgen gemacht, weil er nach der Feier nichts von seinen Kindern gehört hatte, und war zu der Laube gefahren.

Am Dienstag wurde bekannt, dass die sechs Freunde an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung starben. Die Polizei hatte bereits unmittelbar nach dem Leichenfund am Sonntag ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen.

dpa