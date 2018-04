Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern beschäftigte die Rettungskräfte am Sonntagnachmittag zwischen Zinst und Kulmain. Die beiden Biker hatten beim Überholen einen entgegenkommenden BMW übersehen. Es kam zur Kollision, bei der ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der zweite Biker und der BMW-Fahrer erlitten schwere Verletzungen.

Eine weiße Pracht, die zum Träumen einlädt. Auch in diesem Jahr hüllt die Kirschblüte Franken wieder in ein wahres Blütenmeer. In der gesamten Region lassen sich wunderschöne Bilder bestaunen - wir haben die schönsten Impressionen gesammelt!