Drei Verletzte: Autos prallten in Thiersheim frontal aufeinander

Toyota übersehen - Drei Verletzte - 40.000 Euro Schaden - vor 1 Stunde

THIERSHEIM - Bei einem schweren Unfall bei Thiersheim sind drei Menschen verletzt worden. Beide beteiligten Autos sind nur noch Schrott.

Eine BMW-Fahrerin, die aus Richtung Wunsiedel kam, wollte am Mittwoch um 14.40 Uhr an der Anschlussstelle Thiersheim auf die A 93 in Richtung Hof abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Toyota, der von einem Thiersheimer gefahren wurde.

Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammenen. Dabei wurde die beiden Autofahrer und auch die Beifahrerin im Toyota verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 40.000 Euro.

