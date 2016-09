Dreiste Masche: Dieb bereichert sich in Hotels

SULZBACH-ROSENBERG - Ein 36-jähriger Saalfelder hat am 31.08.2016 einem Seniorenpaar aus Niedersachsen in einem Hotel in der Sulzbach-Rosenberger Altstadt Bargeld und EC-Karte gestohlen. Seit Mittwoch sitzt er nun wegen dem aufmerksamen Hotelpersonal in Untersuchungshaft.

Laut Polizeibericht war der Thüringer in der Woche vor der Tat selbst Gast in dem Hotel. Der 36-Jährige war jedoch unangekündigt und ohne die Rechnung gezahlt zu haben abgereist.

Am 31.08.2016 kehrte er in das Hotel zurück, um sein zurückgelassenes Gepäck zu holen und die Hotelrechnung zu begleichen.

Der Mann packte die Gelegenheit beim Schopf, um aus dem Zimmer eines niedersächsischen Ehepaares 900 Euro Bargeld und die EC-Karte zu entwenden, mit welcher er kurze Zeit später bei Kreditinstituten in Sulzbach-Rosenberg und Helmbrechts je 500 Euro abhob. Die Hotelrechnung in Sulzbach-Rosenberg beglich der Mann mit einer ebenfalls gestohlenen EC-Karte.

Dem Hotelier kam das Verhalten des Mannes insgesamt merkwürdig vor, weshalb er sich den Fahrzeugtyp und das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs, mit welchem der Saalfelder unterwegs war, notierte. So war es der örtlichen Polizei möglich, die Identität des Mannes zügig herauszufinden. Zudem veranlasste der Hotelier umgehend eine Warnmeldung an andere Betriebe über den Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband.

Damit aber nicht genug: Anfang der Woche mietete sich der Thüringer in ein Hotel im Amberger Stadtsüden ein. Das Personal erkannte den Mann und verständigte am Dienstag die Polizei Amberg.

Kurze Zeit später konnte der Dieb festgenommen werden. Mittlerweile konnten ihm weitere Straftaten - darunter auch Betrugsstraftaten mit einem Vermögensschaden in Höhe von mehreren tausend Euro im nordbayerischen Raum - nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft Amberg stellte deshalb am Mittwochvormittag einen Haftantrag beim Amtsgericht.

Die zuständige Ermittlungsrichterin gab dem Antrag am Mittwochnachmittag statt und schickte den 36-Jährigen in Untersuchungshaft.

