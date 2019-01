Drohnengefahr ist auch an Bayerns Flughäfen akut

Über den Flughäfen des Freistaats gibt es immer öfter riskante Begegnungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Vorfall am Airport London-Gatwick Ende vergangenen Jahres war ein Weckruf für die weltweite Luftfahrt-Branche. Kurz vor Weihnachten versank der siebtgrößte Flughafen Europas wegen mehrerer Sichtungen von Drohnen im Chaos. Ein Fall, der so in Bayern noch nicht vorgekommen ist. Doch auch im Freistaat werden immer öfter unerlaubte Flugobjekte gesichtet.

Drohnen, die zum Teil mit hochauflösenden Kameras bestückt sind, werden immer leistungsfähiger. Manche Exemplare erreichen Flughöhen von über 1000 Metern. Das macht sie zu einer großen Gefahr für den Flugverkehr. © Foto: David Ebener/dpa



Beim Landeanflug auf den Münchner Flughafen hatte der Pilot eines mit 114 Personen besetzten Airbus eine Begegnung, die er wohl sein Leben lang nicht vergessen wird. Mehr als 1000 Meter über dem Erdboden registrierte er plötzlich einen orange-blauen Quadrocopter, der nur zehn Meter von der rechten Flügelspitze der Lufthansa-Maschine entfernt flog. Da ein Drohnenflug in dieser Höhe ein illegaler Eingriff in den Luftverkehr ist, leitete die Polizei Ermittlungen ein, konnte den Betreiber aber nicht identifizieren.

Diese unheimliche Begegnung der riskanten Art, die sich im August 2016 ereignete, war der bislang gravierendste Vorfall im bayerischen Luftraum. Und die Zahl der Behinderungen nahm seitdem enorm zu. Laut der Deutschen Flugsicherung (DFS) wurden 2018 insgesamt 158 Fälle in Deutschland gemeldet, bei denen Drohnen den regulären Luftverkehr gefährdeten – das sind etwa 80 Prozent mehr als noch 2017. Im Großraum von Flughäfen seien 125 Fälle gemeldet worden, erklärte das Unternehmen, das für die Flugverkehrskontrolle in Deutschland zuständig ist.

Die meisten Störungen gab es 2018 am Flughafen Frankfurt/Main (31), gefolgt von Berlin-Tegel (17), München (14) und Hamburg (12). Im bisherigen Rekordjahr 2017 waren 88 Fälle gemeldet worden. Im Umfeld des Nürnberger Flughafens wurden der DFS drei Fälle angezeigt, die jedoch allesamt glimpflich abgingen. In allen drei Fällen konnte die Polizei auch nicht die Drohnenpiloten ermitteln, die die Sicherheitszone von 1,5 Kilometern rund um das Flughafengelände nicht beachtet hatten.

Wären sie erwischt worden, hätten sie sich vor Gericht verantworten müssen. Ein Verstoß gegen das Flugverbot in der unmittelbaren Nähe von Flughäfen ist ein Straftatbestand, der mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren geahndet werden kann.

Auch für jenen Zeitgenossen, der 2017 bei Nürnberg-Gebersdorf eine in etwa 600 Metern Höhe fliegende Drohne gesteuert hatte, wäre es ungemütlich geworden, hätte ihn die Polizei gefasst. Sein Fluggerät war nämlich einem Schulflugzeug ziemlich nahe gekommen.

Viele unerlaubte Drohnenflüge werden auch gar nicht registriert. "Wir können ja nur die Fälle, die uns die Piloten melden, an die Flugsicherung weiterleiten", erklärt Jan Beinßen vom Flughafen Nürnberg. Was etwas weiter außerhalb des Flughafenzauns läuft, bekommt das Personal oft gar nicht mit. In Deutschland sind die Flughäfen nämlich nur für die Eigensicherung des Geländes verantwortlich. Für den Luftraum ist die Flugsicherung zuständig, aber nur für bekannte und ordnungsgemäße Flugbewegungen. Bei unerlaubten Drohnenflügen kommt deshalb auch die Polizei ins Spiel: Nur sie ist befugt, "unmittelbaren Zwang" auszuüben.

Nicht auf dem Radar zu sehen

Darüber hinaus sind Drohnen nicht auf dem Radar zu sehen. Inzwischen wurden jedoch Systeme entwickelt, die schon alarmiert werden, wenn in der näheren Umgebung lediglich die Fernsteuerung einer Drohne angeschaltet wird.

Außerdem können moderne Abwehreinrichtungen die Kommunikationssysteme von Drohnen stören, wenn diese einem Flughafen gefährlich nahe kommen, und das Fluggerät kontrolliert abstürzen lassen. Eine weitere Methode ist, per Fernsteuerung die Kontrolle über die Drohne zu übernehmen und sie dann in sicherer Entfernung zu landen.

Bisher sind diese Systeme im zivilen Bereich aber noch nicht sehr weit verbreitet. Eingesetzt wurden sie zum Beispiel zum Schutz des jüngsten G20-Gipfels in Buenos Aires, als die Staatschefs auf dem Flughafen der argentinischen Hauptstadt landeten.

In Deutschland sind Drohnenflüge nicht nur im Umfeld von Flughäfen verboten, sondern ebenso über Menschenmengen, Krankenhäusern, Gefängnissen, Behörden, Bundesstraßen oder Bahnanlagen. Dort, wo es erlaubt ist, müssen die Geräte während des Fluges grundsätzlich in Sichtweite bleiben und dürfen nicht höher fliegen als 100 Meter. Ausnahmen gibt es auf Modellflugplätzen.

ANDRÉ AMMER