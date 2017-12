Durstige Diebe: Männer klauen Kasten Bier aus Tankstelle

Polizei verfolgte die feierwütige Meute - "stattliche Alkoholwerte" - vor 44 Minuten

RÖDENTAL - "Offensichtlich noch nicht genug 'getankt' hatten am späten Freitagabend vier junge Männer aus Rödental", heißt es in einem Bericht der Polizei über die Bier-Diebe. Diese nahmen an einer Tankstelle in der Oeslauer Straße einen ganzen Kasten mit - ohne zu bezahlen. Die Beamten nahmen daraufhin die Fährte auf.

Durch Befragung mehrerer Passanten konnte die Polizei den Fluchtweg der vier Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren bis zu einem Mehrfamilienhaus in Rödental (Landkreis Coburg) nachverfolgen. Dort ließen sich die Gauner ihr Diebesgut gerade schmecken. Alle Personen wiesen laut Polizei stattliche Alkoholwerte zwischen 1,42 und 2,62 Promille auf.

Das noch verbliebene Bier stellten die Beamten zum Entsetzen der anwesenden Partygesellschaft sicher. Gegen die Männer läuft nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.