DWD warnt vor heftigen Sturmböen am Wochenende

Bis zum Sonntag kann es außerdem zu Regenschauern kommen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Wochenende kommt so einiges auf das Frankenland zu: Neben den anhaltenden Regenschauern warnt der DWD zusätzlich vor heftigen Sturmböen in der Region. In Teilen Oberfrankens und der Oberpfalz können die Böen sogar bis zu 100 Stundenkilometer erreichen.