DWD-Warnung: Sturmböen ziehen über Franken

Schneeregen für Montag erwartet - Bis Donnerstag bleibt Wetter wechselhaft - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntag ziehen Regenwolken und Sturmböen über die Region, warnt der Deutsche Wetterdienst. Am Montag wandelt sich der Regen in Schneeregen. Bis Donnerstag bleibt es ganztägig wolkig bei bis zu sieben Grad.