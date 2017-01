Ehestreit in Oberbayern endet tödlich

Verdacht auf Tötungsdelikt - Polizei nimmt 31-Jährigen fest - vor 19 Minuten

DENKENDORF - Ein Mann aus Denkendorf (Landkreis Eichstätt) steht im Verdacht, seine Ehefrau im Laufe eines Streits umgebracht zu haben. Die Polizei nahm den 31-Jährigen nach Angaben vom Dienstag fest und brachte ihn wegen seines gesundheitlichen Zustands in ein Krankenhaus.

Der Mann war am Vortag zur Polizeiinspektion Beilngries gekommen und hatte den Beamten erklärt, dass seine Ehefrau nach einer körperlichen Auseinandersetzung blutend in der Wohnung liege. Polizisten und Helfer vom Rettungsdienst entdeckten die 48-Jährige tot in der Wohnung.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Details waren zunächst unklar.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.