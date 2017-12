Eichstätt: Wenn die Wohnungsnot selbst einen OB trifft

Stadtoberhaupt weicht mit Familie ins 16 Kilometer entfernte Dollnstein aus

Der generell angespannte Wohnungsmarkt sorgt in Eichstätt für einen prominenten Leidtragenden: Oberbürgermeister Andreas Steppberger (FW). Er fand für seine bald sechsköpfige Familie in seiner Stadt kein geeignetes Haus und zieht deshalb ins 16 Kilometer entfernte Dollnstein. Wir sprachen mit dem Kommunalpolitiker über seine ganz persönliche Wohnungsnot.

Im Stadtgebiet Eichstätts ist es auf dem Wohnungs- und Häusermarkt sehr eng geworden. © Foto: Armin Weigel/dpa



Herr Steppberger, man geht davon aus, dass sich ein OB nicht schwertut, in seiner Stadt ein geeignetes Haus für sich und seine Familie zu finden. Was ist in Eichstätt schiefgelaufen?

Andreas Steppberger: Überhaupt nichts ist schiefgelaufen. Wir entwickeln etliche Baugebiete. Seit ich Oberbürgermeister bin, seit 2012, geschah das einmal in der Größenordnung von gut 70 Bauplätzen in einem Stadtteil, in einem anderen entstanden 30. Im nächsten Jahr kommen noch einmal gut 120 hinzu. Da sind wir sehr aktiv.

Da ist für Sie nichts dabei?

Steppberger: Ich hatte kein Interesse, mir ein Baugrundstück zu kaufen. Den Stress, während meiner Amtstätigkeit ein Haus zu bauen, den wollten wir uns nicht antun. Meine Frau hat mit unseren drei kleinen Kindern viel zu tun, ein viertes ist unterwegs. Wir haben daher eine Gebrauchtimmobilie gesucht.

Dieser Markt ist in Eichstätt erschöpft?

Steppberger: Das ist genau der Punkt. Der Markt ist leer gefegt. In Eichstätt gibt es wenig bis keine gebrauchten Häuser, zumindest keine, die in einem einigermaßen guten Zustand sind, ohne dass man eine hohe Summe in die Renovierung stecken muss. Und es gibt schon gar keine Häuser, in denen eine sechsköpfige Familie Platz hat.

Darf ich Sie fragen, wie Sie derzeit wohnen?

Steppberger: Vor meiner Wahl habe ich im Landkreis Eichstätt gewohnt. Ein halbes Jahr nach der Wahl sind wir in ein Mietshaus in der Stadt gezogen. Dieses Haus war schon mit drei Kindern zu klein, und das gilt erst recht, wenn wir zu sechst sind.

Andreas Steppberger (FW) hat die OB-Wahl 2012 in Eichstätt als politischer Seiteneinsteiger gewonnen. Der heute 40-jährige Jurist siegte in der Stichwahl gegen den CSU-Mann Walter Eisenhart. Ehe der in München geborene Politiker OB der 13 500-Einwohner-Stadt wurde, arbeitete er als selbstständiger Rechtsanwalt. © Foto: Stadt Eichstätt



Sie sind sicher nicht der einzige Bürger, dem die aktuelle Situation zu schaffen macht. Was können Sie in Ihrem Amt als OB gegen den bestehenden Mangel tun?

Steppberger: Die gerade sehr gute Konjunktur und die Zinspolitik lassen sich durch die Politik in Eichstätt natürlich nicht beeinflussen. Mit Immobilien können zurzeit einfach sehr gute Preise erzielt werden. Hinzu kommt, dass Eichstätt in einem Tal liegt und wir deshalb nicht unbegrenzt Baugebiete ausweisen können. Die Aktivitäten auf dem Wohnungsmarkt liegen im Wesentlichen in der Hand privater Investoren. Erschwerend kommt die Nähe zu Ingolstadt hinzu. Bei uns sind die Grundstückspreise noch relativ gemäßigt, je näher Sie an Ingolstadt rücken — diese Region ist ja eine der wirtschaftsstärksten in ganz Deutschland — geht das mittlerweile an die tausend Euro pro Quadratmeter. Das lockt doch den einen oder anderen ins Altmühltal, was hier die Lage zusätzlich verschärft.

Ein Wahlbeamter wie Sie verdient ja ganz ordentlich. Das erleichtert die Suche nicht?

Steppberger: Finanziell wäre das selbst für uns kaum machbar. Wir wollen uns auch im Interesse der Kinder nicht groß verschulden.

Kamen keine Angebote, zum Beispiel von der Kirche? Die hat ja auch in Eichstätt einen gewaltigen Immobilienbesitz.

Steppberger(lacht): Nein, überhaupt nicht. Generell muss jeder hier selbst mit dem sehr anspannten Immobilienmarkt zurechtkommen.

Eine gebrauchte Immobilie, die man für seine Bedürfnisse herrichten muss, ist nicht unbedingt billig.

Steppberger: Das Haus, das wir uns in Dollnstein gekauft haben, ist mit 17 Jahren nicht alt. Da können wir so einziehen wie es ist. Und wenn mir die Wandfarbe nicht gefällt, lässt sich das schnell ändern.

Wann ziehen Sie um?

Steppberger: Das geht jetzt Stück für Stück los. Der Rest wird in den Weihnachtsferien erledigt.

Würden Sie wieder nach Eichstätt zurückziehen, wenn sich eine Möglichkeit ergibt?

Steppberger: Auszuschließen ist das nicht. Darüber haben wir in der Familie gesprochen. Eine Rolle spielt dabei unter anderem, wie es in zwei Jahren mit der nächsten OB-Wahl in Eichstätt aussieht.

Wollen Sie wieder kandidieren?

Steppberger: Momentan habe ich das schon vor und auch Lust, noch mal anzutreten.

Befürchten Sie nicht, dass Ihnen der Umzug nach Dollnstein im Wahlkampf politisch schadet? Ein OB, der aus seiner Stadt weggezogen ist?

Steppberger: Diese Befürchtung habe ich gar nicht. Anfangs war bei diesem aus privaten Gründen notwendigen Schritt tatsächlich ein wenig Bauchgrummeln dabei, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Reaktionen aber, die ich bekommen habe, seit der Umzug öffentlich geworden ist, waren dann doch ausschließlich positiv. Die Leute sagen: Klar, der bekommt Nachwuchs, der braucht ein Haus. Und anders als ein Stadtrat darf ich als OB auch in einer anderen Kommune wohnen. Meine Amtsführung wird schließlich in keiner Weise beeinträchtigt.

Tägliches Pendeln stört Sie nicht?

Steppberger: Ich fahre jetzt um die acht Minuten ins Rathaus, künftig werden es etwa doppelt so viele sein. Als ehemaliger Münchner bin ich anderes gewöhnt. In die Schule bin ich früher eine Stunde gependelt.

Interview: MICHAEL KASPEROWITSCH