Eiersuche im Schnee? Durchwachsenes Osterwetter

Der Osterhase hat es am Sonntag nicht leicht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In der Sonne Ostereier suchen? Das wird heuer wohl nichts. Die Wolken haben den Himmel fest im Griff - und nicht nur das. Am Sonntagmorgen könnte auf den ein oder anderen eine weiße Überraschung warten.

Sonne satt wird es zu diesem Osterfest nicht geben. Es bleibt grau und ungemütlich. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa



Über die Osterfeiertage zieht ein Tief aus Frankreich über uns hinweg. Während es in der Nacht noch geregnet hatte, sollen am heutigen Samstag im Laufe des Tages die Temperaturen auf 11 Grad klettern. Es bleibt aber bewölkt. Die Sonne bekommt keinen großen Auftritt - etwa eine Stunde lässt sie sich blicken.

Der Osterhase muss sich, wenn er Pech hat, am Sonntag sogar durch den Schnee kämpfen, um seine Eier zu verstecken. Es kann nämlich laut dem Deutschen Wetterdienst in der Nacht zu Ostersonntag vor allem im Osten Deutschlands Schnee oder Schneeregen geben. Für den Süden Deutschlands sind die Prognosen ein wenig besser: Immerhin "nur" Regen statt Schnee. Laut fränkischem Wetterochs liegt die Schneefallgrenze hier bei rund 800 Metern. Was ihr bei dem schlechten Wetter anstellen könnt? Wir verraten es euch:

Ob sich das Wetter am Ostermontag bessert, ist noch unsicher: Laut dem Wetterochs für Franken klettern die Temperaturen auf bis zu 12 Grad, es weht ein schwacher Wind und es kann tröpfeln. Das Portal wetter.com ist etwas optimistischer: Ein Sonne-Wolken-Mix und kein Regen - die Aussichten könnten doch wirklich schlechter sein. Damit über Ostern trotz Regenschauer keine Langeweile aufkommt, haben wir hier unsere Wochenendtipps hier im Überblick:

