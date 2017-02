Ein Hauch von Frühling in Franken: 10 Grad sind möglich

Viel Sonnenschein und milde Temperaturen in der Region - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Winterhasser aufgepasst: Die Leidenszeit könnte vorerst beendet sein. Am Dienstag setzt das Wetter seinen Testlauf für den Frühling fort. Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen und die Sonne strahlt bis zu acht Stunden vom Himmel.

Vögel sind bekanntlich ja wetterfühlig - ob sie den kommenden Frühling schon spüren? © dpa



Hoch "Erika" bringt weiter viel Sonnenschein. Bei bis zu 9 Grad erwartet Franken am Dienstag ein freundlicher Februartag. Nachts wird es bei klarem Himmel aber noch einmal kühl, das Thermometer zeigt Minusgrade an.

In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen dann stetig an und die Sonne lacht bis zu acht Stunden lang am Himmel. Am Mittwoch sind tagsüber bis zu 10 Grad drin.

Am Donnerstag erreichen die Frühlingsgefühle mit bis zu 12 Grad laut dem fränkischen Wetterochs ihren Höhepunkt.

Starker östlicher Wind sorgt allerdings dafür, dass in ungeschützten Lagen die gefühlte Temperatur 5 bis 10 Grad unter der gemessenen Lufttemperatur liegt. Ausflügler sollten sich daher vor allem in den Bergen warm anziehen. Für das darauffolgende Wochenende zeigt das Barometer schönes Wetter, aber neue Höhentiefs bringen auch Unbeständigkeit. "Die Temperaturen gehen aber kaum zurück", sagt Meteorologe Christoph Hartmann vom DWD.