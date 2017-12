Ein kurzer Lichtblick, dann kommt wieder Regen

Sonnenschein am Donnerstag - Regen und Schnee ab Freitag - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Trüb und grau - der Nikolaustag war wettertechnisch recht trist. Der Donnerstag verspricht jedoch angenehme Temperaturen und einige Sonnenstrahlen. Also schnell nach draußen, denn ab Freitag heißt es schon wieder: Regenschirm nicht vergessen!

So könnte morgen der Sonnenaufgang aussehen - der Himmel zeigt sich nämlich zumindest am Donnerstag immer wieder wolkenfrei. © Anita Metter



So könnte morgen der Sonnenaufgang aussehen - der Himmel zeigt sich nämlich zumindest am Donnerstag immer wieder wolkenfrei. Foto: Anita Metter



Am Donnerstag wird es etwas freundlicher. Der Wetterochs sagt einen sonnigen und trockenen Tag bei Temperaturen von bis zu 6 Grad voraus. Zumindest tagsüber kann man so ein wenig Licht tanken und sich für die kommenden Tage wappnen - denn am Abend könnte es laut dem Wetterdienst von Nordbayern.de schon wieder regnen.

Am Freitag ist es dann definitiv vorbei mit dem Sonnenschein. Das Regenrisiko steigt laut wetter.de auf satte 91 Prozent und die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und 6 Grad. Gegen Abend ist auch Schneeregen möglich. Vorsicht auf den Straßen und ein Regenschirm im Gepäck werden dann wieder zu einem Muss.

Das Wochenende wird voraussichtlich ebenfalls wechselhaft. Immer wieder fällt Schnee und es kühlt auf -1 bis 1 Grad ab, vor allem nachts kann es frieren.