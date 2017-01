Ein Tag Winter: Schneedecke legt sich über die Region

Kurzes Vergnügen- Das kommende Wochenende wird eisig, aber sonnig - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Verglichen mit der Silvesternacht ist es am Montagmorgen nicht wirklich frostig, doch winterlich wird es trotzdem - denn endlich fällt Schnee. Doch das Wintervergnügen ist nicht von langer Dauer.

Am Montag gibt es einen frostigen Neujahrsgruß: In der gesamten Region werden Schneefälle erwartet. © dpa



Am Montag gibt es einen frostigen Neujahrsgruß: In der gesamten Region werden Schneefälle erwartet. Foto: dpa



Der Montag startet laut wetter.de mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. "Die Schneefälle am heutigen Montag setzen von Norden kommend in Bamberg voraussichtlich schon um sieben, in Nürnberg um zehn und in roth um elf Uhr ein", stellt der fränkische Wetterochs in seiner Prognose fest. Wie viel Schnee letztendlich liegen bleibt ist fraglich, der Wetterochs prophezeit uns drei bis fünf Zentimeter.

Am Dienstag hat sich das mit dem Schnee allerdings bereits erledigt - die Temperaturen bleiben zwar um den Gefrierpunkt, in der Nacht sind sogar nur -3 Grad drin, doch es bleibt laut Kachelmannwetter vor allem wolkig an diesem Tag. In den Morgen- und Abenstunden sind Niederschläge möglich.

Mittwoch könnte der Schnee dann laut nordbayern.de-Wetterdienst nachlegen, doch es wird wohl zu warm. Bei bis zu fünf Grad erwarten uns am Morgen Schneeschauer, ab Mittag wird es dann nur noch regnen. Auch der Wind dreht ordentlich auf.

Das große Bibbern könnte dann direkt vor dem Wochenende einsetzen - in fast allen Vorhersagen fallen die Temperaturen deutlich. Mal früher, mal später. Laut Kachelmannwetter müssen wir bereits in der Nacht auf Freitag mit unter -10 Grad rechnen. Die befürchteten -20 Grad lassen sich aber aktuell aus keinem Wettermodell mehr ablesen. Frieren dürften wir bei diesen Temperaturen natürlich trotzdem.

Bilderstrecke zum Thema Schnee von gestern: Die härtesten Winter in Nürnberg Kalt, kälter, 1963: Zahlreiche Winter trafen in den letzten Jahrzehnten Franken und Nürnberg. An ein paar Monate dürften sich viele Nürnberger sogar noch erinnern - und ein leichtes Frösteln fühlen. Ein Rückblick in Bildern auf die kältesten und härtesten Winter der letzten Jahrzehnte.