Unterschiedlichste Optik, aber alle mit dem gleichen Antrieb: Beim Mausefallenrennen an der Weißenburger Realschule unterboten die drei Siegerteams alle die drei Sekundenmarke. Insgesamt zeigte sich die Schule mit ihrem diesjährigen MINT-Tag rundum zufrieden.

FAU-Forscher und Studierende um den Historiker Prof. Boris Dreyer bauten nach dem Vorbild eines historischen Bootswracks ein Römerschiff originalgetreu nach. Am Freitag war es dann so weit: Im Jahr des 275. Uni-Geburtstags, wird das Boot erstmals zu Wasser gelassen und zwar am Dechsendorfer Weiher. Hier kommen die feucht-fröhlichen Bilder!