Beim Brand einer Kellerwohnung in der Nürnberger Nordstadt ist am Donnerstagmorgen ein 50-jähriger Mann ums Leben gekommen. Gegen 6 Uhr hatte ein Anwohner die Feuerwehr alarmiert, ein Notarzt versuchte vergeblich den 50-Jährigen zu reanimieren.

In einem Appartement im sechsten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Regensburger Straße in Nürnberg hat die Feuerwehr am späten Mittwochabend eine Leiche entdeckt. Die Einsatzkräfte waren wegen starker Rauchentwicklung alarmiert worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, die Mordkommission ermittelt.