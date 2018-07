Einbrecher backt sich Pizza und trinkt einen Kaffee

Der Essensgeruch verriet den Täter - Die Polizei bittet um Hinweise - vor 33 Minuten

THIERSTEIN - Sonderbarer Einbruchsfall in Thierstein im Landkreis Wunsiedel: Zeugen bemerkten am Donnerstagabend verdächtigen Essensgeruch aus einer Pizzeria, die eigentlich im Urlaub war. Sie sahen noch, wie ein unbekannter Täter das Weite suchte, der es sich unerlaubter Weise in der Gaststätte gemütlich gemacht hatte.

Während einer Theaterprobe in der Zentralhalle in Thierstein bemerkten die dort Anwesenden plötzlich den Geruch nach Essen, der dort nicht sein sollte. Denn die Pizzeria, die sich im selben Gebäude befindet, hatte zur Zeit wegen Urlaub geschlossen. Die Zeugen machten sich auf die Suche nach der Quelle des Geruchs und sahen gerade noch, wie ein bislang unbekannter Einbrecher über ein Fenster das Weite suchte.

Bei näherer Betrachtung hatte sich der Täter ganz offensichtlich in dem Lokal zwei Pizzen gebacken, einen Kaffe gekocht und sich einen Cognac genehmigt. Bei seiner überstürzten Flucht ließ der Unbekannte ein Fahrrad zurück.

Die Polizei Marktredwitz bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Nummer 09231/9676-0 zu melden.

