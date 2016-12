Einbruch in Coburg: Diebe nehmen BMW mit

Der Gebrauchtwagen hat einen Wert von 5000 Euro - vor 38 Minuten

COBURG - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in das Gebäude eines Gebrauchtwagenhändlers in Coburg eingebrochen. Dort stahlen sie einen silbernen BMW und flüchteten unerkannt.

Laut Polizeimeldung brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstag um 17.30 Uhr und Freitag um 8.45 Uhr über ein aufgebrochenes Fenster in den Gebrauchtwagenhandel in der Straße Vorderer Floßanger ein. Dort nahmen sie den Schlüssel für einen silbernen BMW.

Der neun Jahre alte Gebrauchtwagen stand ohne Kennzeichen auf dem Gelände und hat einen Wert von etwa 5000 Euro. Die Diebe flüchteten unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Nummer 09651/6450 entgegen.

mina

