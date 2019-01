Einbruchgefahr: Experten warnen vor Betreten von Eisflächen

Wasserwacht Bayern rät von Eislaufen auf gefrorenen Gewässern ab - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Die letzten Tage waren kalt und frostig. Kein Wunder also, dass viele Seen und Gewässer zugefroren sind. Doch so einladend die Eisflächen auch wirken mögen, sie sind vielerorts nicht tragfähig und stellen eine große Gefahr für Eisläufer dar. Die bayerische Wasserwacht warnt daher eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen.

So schön und doch so gefährlich: Nicht tragfähige Eisflächen stellen zu dieser Jahreszeit eine große Gefahr dar. © Helmut Gruber



Die Eisdecken vieler Seen in der Region und in Bayern sind derzeit noch zu dünn und würden das Gewicht eines Menschen nicht tragen. Es besteht also Lebensgefahr, denn bricht eine Person ein, verliert diese aufgrund der niedrigen Wassertemperaturen innerhalb kürzester Zeit das Bewusstsein und droht zu ertrinken oder zu erfrieren.

Wie Sie sich verhalten, wenn es zum Ernstfall kommt, finden Sie hier.

Erst ab einer Dicke von zehn Zentimetern sind gefrorene Gewässer tragfähig genug, um ein unbekümmertes Eislaufen zu ermöglichen. Nürnberg informiert über die Tragfähigkeit der Seen auf der Seite der Stadt. Derzeit sind alle Eisflächen als "gesperrt" markiert.

Zum Schlittschuhlaufen stehen vielerorts Eislaufbahnen zur Verfügung. Wer dennoch Wintersport auf dem Eis treiben möchte, sollte grundsätzlich nur an bewachten Gewässern und nie allein auf das Eis gehen sowie auf die Warnungen der örtlichen Behörden, der lokalen Medien und Hinweis- und Verbotsschilder vor Ort achten.

Fürs Schlittschuh-Vergnügen ist das Eis zu dünn

mt