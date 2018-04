Eine Nacht, acht Feuer: Brandserie in Oberfranken

Die Polizei hofft auf Hinweise - Schaden liegt im sechsstelligen Bereich - vor 45 Minuten

OBERREDWITZ - Acht Brände haben die Feuerwehr in Oberredwitz im Landkreis Wunsiedel in den frühen Morgenstunden des Samstags ordentlich auf Trab gehalten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Eine Tür, eine Terrasse und sogar ein Auto wurden in Brand gesetzt. Der Schaden ist immens.

Laut der oberfränkischen Polizei ereignete sich der schwerwiegendste Brand am Samstagmorgen gegen 5 Uhr an einem Reihenhaus in der Wegenerstraße. Die Flammen zerstörten einen der fünf Wohnblöcke erheblich - zum Teil sogar komplett. Die Bewohner konnten sich jedoch in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war aber stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Bei einem anderen Reihenhaus in der Adam-Krafft-Straße brach ebenfalls ein Feuer aus: Dort brannten auf einer Terrasse die Markise, ein Sonnenschirm und weiteres Zubehör.

Auch im Hohlbeinweg musste die Feuerwehr am Samstagmorgen anrücken. Dort stand die Eingangstür eines Hauses in Flammen. Das Feuer erlosch hier, wie auch in der Adam-Krafft-Straße, aber von selbst, bevor es noch mehr Schaden anrichten konnte.

Ebenso meldeten Zeugen, dass in der selben Straße ein Besen und mehrere Zeitungen im Eingangsbereich eines Hauses Opfer der Flammen wurden.

In der Bayreuther Straße, der Thölauer Straße und im Walkmühlweg gab es um 6 Uhr schon wieder einen Einsatz: Bei drei Gewerbebetrieben brannten eine Mülltonne und mehrere Holzpaletten. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen sich ausbreiteten.

In Brand gesetzt wurde offenbar auch ein geparkter Bmw in der Lucas-Cranach-Straße. Das Fahrzeug war mit einer Plane abgedeckt, doch diese war entzündet worden. Das Feuer beschädigte zwar den Lack des Wagens, doch auch hier konnte ein Übergreifen des Brandes auf das gesamte Auto verhindert werden.

Verletzt wurde bei der Brandserie niemand, doch der Schaden ist hoch: Laut Polizei muss man diesen im hohen sechsstelligen Bereich ansetzen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und geht nach momentanem Stand davon aus, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden. Nun wird überprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen gibt.

Die Kriminalpolizei Hof erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung und Antworten auf folgende Fragen:

Wem sind in den frühen Morgenstunden des Samstag im Bereich des Stadtteils Oberredwitz und entlang der Bayreuther Straße verdächtige Personen aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben, die im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten?

Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 092817040 mit der Kriminalpolizei Hof in verbindung setzen.

